Посол Кореи в Азербайджане: «Безответственные ядерные испытания КНДР могут привести к гибели человечества»

2017-09-08 12:56 | www.apa.az | 2

«Ядерное испытание, проведенное КНДР вслед за запуском 3 сентября баллистических ракет в провинции Северный Хамгён является не только откровенным нарушением резолюции СБ ООН, но и создает серьезную угрозу миру и безопасности Корейского полуострова и прилегающих территорий ».

Об этом АПА сказал посол Республики Корея в Азербайджане Ким Чанг Кью.

Посол сказал, что правительство Южной Кореи, так же, как и международное сообщество, резко осуждает это ядерное испытание: «Несмотря на неоднократные предупреждения Южной Кореи и международного сообщества, Корейская Народная Демократическая Республика безответственно провела ядерное испытание, что является серьезным нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия международного сообщества. Это в целом может привести к гибели человечества. Именно по этой причине все международное сообщество должно объединить усилия для того, чтобы вынудить Северную Корею уничтожить ядерное оружие и установить стабильный мир на Корейском полуострове».

По словам посла, растущий ядерный потенциал Северной Кореи представляет угрозу для мира и стабильности на Корейском полуострове и во всем регионе.

Дипломат отметил, что Южная Корея в рамках тесного сотрудничества с США мобилизует все силы для ответа на угрозу КНДР.

«Правительство Южной Кореи будет делать все для обеспечения безопасности своего народа», - подчеркнул посол.