Акиф Али: Что я должен был сказать, «тыквоголовый»?

2017-09-08 12:51 | www.oxu.az | 3

Глава пресс-службы Акиф Али подвергся критике в социальных сетях после того, как назвал покойного ученого Лютфи-Заде «орехоголовым».

Как передает Oxu.Az, в интервью сайту yenicag.az Акиф Али вновь оскорбил Лютфи-Заде: «Этот вопрос не по моей части. Что я должен был сказать, «тыквоголовый»? До начала рабочего дня звонят ко мне и задают вопросы.

Какое дело мне до его учености? Не знаю, что про меня написали, сейчас посмотрю. Пусть говорят, что хотят. Я не воровал, не совершил преступление, не предал родину. Это мое личное мнение», - сказал представитель структуры.