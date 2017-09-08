В Баку северо-западный ветер сменится на юго-восточный

2017-09-08 13:05 | www.apa.az | 3

Северо-западный ветер днем сменится на умеренный юго-восточный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22°, днем 27-30° тепла, в Баку ночью 20-22° тепла, днем 28-30° тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80 %, днем 50-60%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, с 9 по 11 сентября слабое и умеренное колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром местами будет туман. Восточный ветер днем временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 9-14° днем 21-26° тепла.