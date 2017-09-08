Тимошенко поедет в Польшу, чтобы вернуть Саакашвили

2017-09-08 13:05 | www.oxu.az | 3

Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко заявила, что 10 сентября поедет в Польшу, чтобы помочь политику Михаилу Саакашвили вернуться в Украину.

Как передает Oxu.Az, об этом она сказала в эфире телеканала NewsOne.

«Я обязательно поддержу Михо Саакашвили лично. Я поеду. Он 10 сентября собирается просто мирно прийти и предъявить письмо, где есть основания того, что он имеет право жить в Украине, даже если его лишили гражданства», — подчеркнула она.

Тимошенко также обвинила президента страны Петра Порошенко в том, что тот использует против Саакашвили «грязные методы политических репрессий».

Н.О.