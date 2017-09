Премьера клипа! EMIN и А'STUDIO представили "Если ты рядом" (ВИДЕО, ФОТО)

2017-09-08 12:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Представлен новый клип известного азербайджанского певца и композитора EMINа (Эмин Агаларов) и группы А'STUDIO на композицию "Если ты рядом", сообщает Trend Life.

Автор музыки и слов песни - Наталья Павлова, режиссер – Юрий Ярушников, оператор – Денис Смирнов, продюсер – Александра Ефимова.

Артисты выбрали для съёмок совместного клипа – экстремальные условия - забрались на крышу в центре Москвы.

"Были очень крутые съёмки, если только не считать, что нам было холодно. Здесь нет наигранности и фальши, мы дружим с ребятами уже сто лет, и было очень приятно работать вместе", - отметил ранее EMIN.

"Мы давно искали и выбирали совместную песню. И эта нам всем очень нравится. Она о дружбе и о любви. Видео очень красивое", - отметила солистка А'STUDIO Кети Топурия.

(Автор: Вугар Иманов)