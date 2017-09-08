Супруга: Состояние Рафика Гусейнова продолжает оставаться тяжелым

2017-09-08 13:08 | www.apa.az | 3

Состояние народного артиста Азербайджана, известного диктора Рафика Гусейнова продолжает оставаться тяжелым.

Об этом АПА сообщила супруга народного артиста Сабина Гусейнова.

По ее словам, 6 сентября Рафик Гусейнов был переведен из отделения реанимации в палату, однако его состояния не улучшается.

«Пока он не принимает пищу, подсоединен катетер. Кроме того, для облегчения дыхания подсоединен кислородный баллон. Врачи говорят, что надо подождать, будет улучшение. Врачи делают все, что в их силах, но пока результатов нет. У него невнятная речь. А о выписке из больницы не может быть и речи», - сказала она.

Отметим, Р.Гусейнов страдает от рака легких. Он был прооперирован в Турции.