Ведущий новостей взгрустнул в прямом эфире – ВИДЕО

2017-09-08 13:12 | www.oxu.az | 4

Ведущий британского канала Sky News Джон Крейг (Jon Craig) во время новостного выпуска оговорился, прервал рассказ и схватился за голову из-за своей оплошности.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Sun.

«О боже, о боже», — произнес Крейг, опустив голову.

После этого камера переключилась на другую корреспондентку, которая сначала не смогла сдержать улыбку, а затем пообещала зрителям, что Крейг вернется в эфир, как только решит свои проблемы.

В 2014 году Крейг уже попадал в подобную ситуацию: он вел прямой репортаж у Биг-Бена и громко выругался на камеру, когда звон колоколов прервал его речь.

Н.О.