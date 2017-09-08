Пойдет ли Анкара на референдум по вступлению в ЕС?

2017-09-08 12:30 | www.trend.az | 4

Руфиз Хафизоглу

Турция и Германия являются локомотивом экономического развития и обладают важным политическим весом, причем каждая из этих стран занимает лидирующую позицию в своем регионе.

Стоить отметить, что товарооборот между Турцией и Германией еще в прошлом году составлял 36,8 миллиард евро.

Однако, не смотря на то, что большинство стран мира налаживает связи, в основном исходя из экономических интересов, в отношениях Турции и Германии все складывается совсем иначе.

В последнее время, точнее после прошлогодней попытки военного переворота в Турции, с каждым днем растет напряженность в отношениях между двумя странами.

Если Турция раньше выдвигала косвенные обвинения в отношении Германии в связи с поддержкой РПК, то после попытки военного переворота Анкара открытом текстом обвиняет Берлин в оказании помощи движению «Хизмет», которое непосредственно причастно к попытке военного переворота в Турции.

В одном из своих последних заявлений президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что он лично предоставил канцлеру ФРГ документы подтверждающие, что разыскиваемы в Турции преступники, скрываются в Германии.

Между Турцией и Германией существует ряд проблем, главной из которых по мнению турецкой стороны является поддержка Германией террористической организации РПК и движения «Хизмет», хотя официальные власти ФРГ неоднократно завяли, что РПК в Германии также признается террористической организацией.

Другая, немаловажная проблема в отношениях двух стран связана с выводом ВВС Германии с военно-воздушной базы «Инджирлик».

В Турции считают, что Германия пользуясь своей репутацией в Евросоюзе, оказывает политическое давление на ЕС с целью прекращения переговоров Анкары о вступлении в ЕС.

В принципе, в Анкаре прекрасно понимают, что, не смотря на выполнение 67 из 72 взятых перед ЕС обязательств, Турция, будучи мусульманской страной, просто не сможет стать полноправным членом ЕС.

Собственно, власти Турции неоднократно намекали на это: например, президент Реджеп Тайип Эрдоган не раз заявлял, что затягивание процесса в связи с полноправным членством Турции в ЕС еще раз доказывает, что Евросоюз является «христианским клубом».

Дело в том, что ЕС требует от Турции послабления в борьбе с терроризмом, а точнее с РПК, обвиняя страну в нарушении прав своих граждан.

Комментируя это, премьер Турции Бинали Йылдырым заявил, что Турция не изменит своим интересам ради членства в ЕС и не ослабит борьбу с терроризмом внутри страны, даже если Евросоюз не отменит визового режима с Анкарой.

Еще в июне прошлого года в Турции на повестку дня был вынесен вопрос проведения референдума о вступлении в ЕС.

Нет сомнений в том, что в случае если в Турции пройдет референдум о продолжении переговоров по вступлению в ЕС, большинство населения проголосует за прекращение переговоров.

Но почему же Турция не хочет первой отказаться от переговоров о вступлении в ЕС? Дело в том, что власти Турции отлично понимают, что в случае отказа о продолжении переговоров о вступлении в ЕС, западные государства многократно усилят политическое давление на Анкару.

Собственно, именно эта причина вынуждает Анкару не проводить референдум, где может быть принято решение о прекращении переговоров о вступлении в ЕС.

Руфиз Хафизоглу, глава Арабской службы новостей Trend

Твиттер: @rhafizoglu