Турецкие СМИ написали о "новом лице" азербайджанской певицы, протеже Ибрагима Татлысеса (ФОТО)

2017-09-08 12:53 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Турецкие СМИ, освещающие новости шоу-бизнеса, на своих страницах уделили особое внимание переменам во внешнем облике Азери гызы Гюнель, которая сделала эстетическую пластическую операцию, сообщает Trend Life. 32-летнюю протеже суперзвезды турецкой эстрады и кино Ибрагима Татлысеса даже сравнили с известной актрисой и моделью Бирдже Акалай. Изменения во внешности певица сделала в преддверии презентации нового альбома "Azılı bela".

Популярная в Азербайджане и Турции певица Азери Гюнель с 1998 года живет и работает в Стамбуле. Стала известна благодаря протекции Ибрагима Татлысеса, который во время визита в Баку заметил в 13-летней девочке талант и взял с собою в Турцию.

"Дочка, Аллах ниспослал тебе дар. Ты очень талантлива. И поэтому сегодня ты в первых рядах. Я рад тому, что много лет назад привез такую талантливую певицу, как ты, в Турцию. Я открыл настоящую звезду. Все в руках великого Создателя. Пусть он помогает тебе, чтобы твой голос доносился с еще более достойных вершин" - сказал Ибрагим Татлысес во время одной из передач.

Гюнель, не оставшись в долгу перед учителем, выразила ему благодарность. "Ибрагим бей, я достигла всего этого благодаря Вам. Если бы не Вы, Азери гызы Гюнель тоже бы не было. Благодаря Вашему труду обо мне узнали в Турции. И за это я выражаю Вам свою благодарность", - сказала Гюнель.

(Автор: Вугар Иманов)