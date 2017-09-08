Президент Азербайджана: «Армения заинтересована в затягивании переговоров» - ОБНОВЛЕНО

2017-09-08 13:32 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, сказав, что ОБСЕ придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном, Кристин Муттонен подчеркнула, что представитель структуры в Азербайджане не жалеет усилий для развития этого сотрудничества. Она отметила, что делегация Азербайджана в ПА ОБСЕ работает активно, выдвигает значимые инициативы и резолюции.

Рассказав о выдвинутых в последнее время в Азербайджане инициативах и реализованных проектах, Ильхам Алиев отметил, что это, в то же время, вносит вклад в международное сотрудничество. Подчеркнув, что наша страна уже превратилась в центр мультикультурализма и межкультурного диалога, глава государства сообщил, что регулярно в Азербайджане проводятся большие мероприятия с участием разных международных организаций.

Коснувшись вопроса армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан не жалеет усилий для справедливого мирного решения этого конфликта путем переговоров. Президент отметил, что Армения заинтересована в затягивании переговорного процесса.

***

10:27

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.