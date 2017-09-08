Китай построит «копию» Марса для туристов и космонавтов - ВИДЕО

2017-09-08 13:30 | www.oxu.az | 3

«Имитированную станцию Марс» площадью в 95 тысяч кв. км смоделируют в провинции Цинхай, что в Хайси-Монголо-Тибетском автономном округе, передает Oxu.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Как передает The Guardian, амбициозный проект обойдется стране в более чем 60 миллионов долларов.

До этого района на территории Китая из международного аэропорта Пекина можно будет долететь всего за 7 часов.

Эта станция будет многофункциональной, одну часть высокогорного лагеря будут использовать для тренировок китайских космонавтов. Другая же часть будет предназначена для туристов, которые хотят испытать жизнь на Марсе. Посетителей будут размещать в "модулях", имитирующих внеземное жилье.

Кроме этого, на территории смоделированной базы появится парк аттракционов марсианской тематики.

Н.О.