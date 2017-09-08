В России проведут испытания бесшумных автоматов Калашникова

2017-09-08 13:05 | www.trend.az | 3

Госиспытания бесшумных и малогабаритных автоматов Калашникова, в закупках которых заинтересованы российские спецслужбы, начнутся в 2018 году, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе концерна "Калашников".

"Серийное производство линейки малогабаритного автомата от "Калашникова" АМ-17 и бесшумного малогабаритного автомата АМБ-17 начнется после государственных испытаний, которые начнутся в 2018 году", — сказал собеседник агентства.

По его словам, наибольший интерес к автоматам проявили Росгвардия, ФСО и ФСБ.

АМ-17 выполнен в качестве оружия самообороны для расчетов боевой техники, а также как легкое и маневренное оружие для подразделений специального назначения, которое в перспективе может заменить на вооружении снятые с производства в конце 1990-х годов АКС-74У.