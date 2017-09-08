В Балашихе под Москвой обрушилась стена кинотеатра, пострадали 10 человек

2017-09-08 13:40 | www.apa.az | 3

Десять человек пострадали при обрушении стены кинотеатра в подмосковной Балашихе.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости.

«Произошло обрушение стены заброшенного кинотеатра "Союз" на улице Фадеева. Кирпичная кладка упала прямо на торговые ряды. В здании велись ремонтные работы. Погибших нет», — рассказали в администрации городского округа.

Семь пострадавших обратились за психологической помощью, еще трое госпитализированы, в том числе ребенок.

«Они с ушибами и порезами доставлены в приемное отделение Балашихинской Центральной районной больницы. Медики проводят обследования, делают рентгеновские снимки», — рассказал представитель пресс-службы администрации.

Сообщение об инциденте поступило в ГУ МЧС в 11.17, площадь обрушения составила 48 квадратных метров. Сейчас спасатели разбирают завалы кирпича. В ликвидации последствий ЧП участвуют 13 единиц техники и 42 человека. На месте также работают экипажи ГИБДД, скорой помощи и полиция.