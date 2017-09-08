Нападающий сборной Голландии перешел в «Фенербахче»

2017-09-08 13:44 | www.apa.az | 3
«Фенербахче» усилил свою линию атаки.
Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», стамбульская команда включила в состав форварда «Тоттенхэма» Винсента Янссена.
Согласно договорённости, достигнутой между клубами, 23-летний игрок проведёт нынешний сезон в аренде в «Фенербахче». Достигнута всесторонняя договорённость с игроком сборной Голландии. Сегодня в 13:30 по бакинскому времени Янссен приедет в Стамбул и подпишет официальный контракт со своей новой командой.
Отметим, что в прошлом году «Тоттенхэм» приобрёл Винсента Янссена из «Алкмаара» за 22 миллиона евро. В 27 матчах за лондонский клуб он забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.