Нападающий сборной Голландии перешел в «Фенербахче»

2017-09-08 13:44 | www.apa.az | 3

«Фенербахче» усилил свою линию атаки.

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», стамбульская команда включила в состав форварда «Тоттенхэма» Винсента Янссена.

Согласно договорённости, достигнутой между клубами, 23-летний игрок проведёт нынешний сезон в аренде в «Фенербахче». Достигнута всесторонняя договорённость с игроком сборной Голландии. Сегодня в 13:30 по бакинскому времени Янссен приедет в Стамбул и подпишет официальный контракт со своей новой командой.

Отметим, что в прошлом году «Тоттенхэм» приобрёл Винсента Янссена из «Алкмаара» за 22 миллиона евро. В 27 матчах за лондонский клуб он забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.