Обнародован прогноз погоды на завтра

2017-09-08 13:35 | www.oxu.az | 4

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, 9 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Северо-западный ветер перейдет на умеренный юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 19-22, днем 27-30 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 20-22, днем 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-60%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 9-11 сентября ожидаемые на Абшеронском полуострове слабые колебания метеорологических факторов будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Утром местами ожидается туман.

Днем скорость восточного ветра временами усилится. Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью ожидается 9-14, днем 21-26 градусов тепла.

Н.О.