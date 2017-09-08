Назначен новый глава Фонда активов Турции

2017-09-08 13:15 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Назначен новый глава Фонда активов Турции, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

На должность главы Фонда активов Турции назначен член правления совета директоров Стамбульской биржи Химмет Карадаг.

В свою очередь, сегодня с занимаемой должности был снят экс глава Фонда активов Турции Мехмет Бостан, возглавлявший фонд с 26 февраля 2016 года.

Отметим, что Фонд активов Турции был учрежден при Кабинете министров Турции в августе 2016 года.

В июле 2016 года различные крупные государственные компании и находящиеся на балансе казначейства земли, включая “Халкбанк” “Турецкие авиалинии”(THY) и “Ziraat Bank”, были переведены в этот фонд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu