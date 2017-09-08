За две недели почти 270 тысяч беженцев-рохинджа прибыли в Бангладеш – ООН

2017-09-08 13:18 | www.trend.az | 5

Порядка 270 тысяч беженцев народности рохинджа прибыли из Мьянмы в Бангладеш за последние две недели, сообщила в пятницу пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Дунья Аслам Хан, передает РИА Новости.

"За последние две недели порядка 270 тысяч жителей народности рохинджа прибыли в Бангладеш в поисках безопасности. И без того немногие места для приема беженцев уже переполнены", — сказала она.

Особое опасение у гуманитарных организаций ООН вызывает плачевное состояние здоровья беженцев, которые пешком преодолевают горные массивы и джунгли. Почти все они страдают от недоедания. Всемирная продовольственная программа ООН предоставила специальные пайки для 3000 беременных, молодых матерей и детей в возрасте до пяти лет. Всего с 27 августа ВПП оказала продовольственную помощь свыше 53 тысяч человек в лагере для беженцев Кокс Базар в Бангладеш.