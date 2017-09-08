THY uçağı Atatürk Havalimanı'na inişte teker koyarken martıya çarptı

2017-09-08 13:51 | www.trend.az | 1

Türk Hava Yolları'nın Mombasa-İstanbul seferini yapan Boeing 737-900 tipi uçağı Atatürk Havalimanı'na inişte teker koyarken martıya çarptı. Bu sırada iniş hazırlığı yapan THY'ye ait Riyad, Kopenhag ve Azerbaycan Havayolları'nın Bakü'den gelen uçakları pisti pas geçmek zorunda kaldı. O anların ses kayıtları da tehlikenin boyutunu ortaya koydu. THY'nin kadın pilotu,"80 feet(24 metre) civarında piste inerken pist üzerinde martı çarptı. Belki ölüsü pist üzerindedir bilginiz olsun" diye anonsta bulundu.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda alınan önlemlere rağmen uçaklar için kuş tehlikesi devam ediyor. Bugün de saat 10:40 sıralarında THY'nin Mombasa-İstanbul uçuşu yapan TK673 sefer sayılı Boeing 737-900 tipi uçağın pilotunun Atatürk Havalimanı'na inişte martıya çarptığı yönünde yaptığı anons dikkat çekti. Atatürk Havalimanı'nın Florya-Ataköy yönündeki pistine Florya yönünden teker koyan TC-JYD kuyruk tescilli uçağının kadın pilotu, hava trafik kontrolörüne,"80 feet(24 metre) civarında piste inerken pist üzerinde martı çarptı. Belki ölüsü pist üzerindedir bilginiz olsun" anonsu yaptı. Bunun üzerine piste ölü kuş olup olmadığının kontrolü için ekip gönderildi.

KAYNAK HABERTÜRK