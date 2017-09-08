«Пузырь» центральных банков на 14 трлн. долларов - АНАЛИТИКА

2017-09-08 13:45 | www.apa.az | 3

Текущие цены на активы щекочут нервы многим инвесторам и финансовым экспертам, от Алана Гринспена (18 лет возглавлял Федеральную резервную систему) и нынешних представителей Федеральной резервной системы до управляющих фондами, накапливающих кэш.

Высокодоходные облигации в евро впервые торгуются на одном уровне с казначейскими бумагами США. Таджикистан размещает евробонды на фоне падения доходностей на развивающихся рынках с самыми низкими «мусорными» рейтингами ниже 6%. Биржевой фонд, делающий ставку на низкую волатильность, показал более чем двукратный рост в этом году. А про ралли биткоина лучше и не говорить.

Рынки активов «пузырятся сильнее», чем в прошлые периоды эйфории, предупреждают аналитики Bank of America Merrill Lynch. По их словам, причиной тому послужила политика центробанков, которые подстегнули рынки стимулами почти на 14 триллионов долларов, побуждая инвесторов искать доходность во все более рисковых сегментах. Эксперты ФРС отмечали в августе, что риски, связанные с ценовым давлением на рынках активов, возросли с «заметных до повышенных».

Bloomberg узнало у управляющих фондами смешанных инвестиций, сценариев каких «пузырей» они опасаются больше всего.

Негде укрыться

Реми Олу-Питан из Schroder Investment Management отмечает, что «пузырь» формируется на рынках инструментов с фиксированной доходностью. Самым опасным сегментом, по ее словам, являются корпоративные облигации с высокими рейтингами, поскольку именно в них фонды начинают искать доходность, когда не могут получить ее на рынке суверенного долга.

Опасный «мусор»

Облигации с «мусорными» рейтингами больше не компенсируют всех рисков, которые берут на себя покупатели этих бумаг, и это явно говорит о «пузыре» на данном рынке, отмечает инвестменеджер Seven Investment в Лондоне Бен Кумар. Он указывает на бонды европейских компаний, доходность которых находится вблизи исторических минимумов.

Сделано в Китае

Как и многие инвесторы до него, Джон Роу из Legal&General Investment Management видит самую серьезную угрозу в Китае. «Если отток из Китая вновь увеличится, это станет реальным поводом для беспокойства», - сказал Д.Роу.

И, наконец, биткоин

Рост биткоина вчетверо в этом году привел в недоумение многих в финансовом секторе. «Главную угрозу для биткоина представляют нападки со стороны регуляторов из-за очевидного использования его для финансирования незаконных операций», - сказал Роу.