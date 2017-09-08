Среди кандидатов на должность глав исполнительной власти от правящей партии Грузии азербайджанцев нет

2017-09-08 13:53 | www.apa.az | 3

Стали известны имена кандидатов на пост главы исполнительной власти от правящей партии «Грузинская мечта» в регионе Квемо Картли, в котором компактно проживают азербайджанцы.

Как сообщает местное бюро АПА, на пост мэра города Рустави выдвинута кандидатура Ираклия Табагуа, на должность главы Исполнительной власти Гардабанского района – Рамаза Будагашвили, на должность главы Исполнительной власти Марнеульского района – Амирана Гиоргадзе, на должность главы Исполнительной власти Болнисского района – Давита Шеразадишвили, на должность главы Исполнительной власти Дманисского района – Гиоргия Татуашвили, на пост мэра города Цалка – Ильи Сабадзе, на пост мэра города Тетри-Цкаро – Гиоргия Коридзе.

В списке нет имен азербайджанцев.

В регионе Самцхе-Джавахетия, в котором компактно проживают армяне, от партии «Грузинская мечта» выдвинуты кандидатуры двух армян – на пост мэра городов Ахалкалаки и Ниноцминда выдвинуты кандидатуры Иурика Унаняна и Аниварда Мосояна.

В Грузии выборы в местные управленческие органы будут проведены 21 октября.