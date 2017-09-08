В Петербурге азербайджанцы грабили людей, опоив снотворным

2017-09-08 13:50 | www.oxu.az | 3

Троих выходцев из Азербайджана заподозрили в кражах и грабежах в Петербурге.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт «Невские новости», информацию об этом распространили правоохранительные органы.

Преступления совершались в автомобиле с помощью неизвестного препарата со снотворным действием. Первой жертвой грабителей стала 30-летняя петербурженка, которая в марте села к злоумышленникам в машину на Невском проспекте. Женщине предложили выпить напиток, в котором был растворен препарат, после чего у нее похитили имущество на 170 тысяч рублей.

Следующим буквально через две недели стал 33-летний мужчина. Он поймал попутку на пересечении проспекта Художников и Придорожной аллеи. Мужчину опоили тем же веществом, а затем обчистили его квартиру. Ущерб оценивается в 210 тысяч рублей.

По данным фактам были задержаны трое иностранцев 23, 24 и 26 лет. Им вменяют грабеж и кражу. При обыске полиция обнаружила упомянутый медицинский препарат, а также мобильные телефоны и ювелирные украшения.

Н.О.