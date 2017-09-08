SOFAZ и ЕБРР обсудили прозрачность в добывающей сфере

2017-09-08 13:22 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - SOFAZ (Госнефтефонд Азербайджана) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили обеспечение прозрачности в добывающей сфере Азербайджана, говорится в сообщении SOFAZ, распространенном в пятницу.

Согласно сообщению, обсуждение прошло в рамках встречи исполнительного директора SOFAZ Шахмара Мовсумова с делегацией ЕБРР во главе с президентом банка Сумой Чакрабарти.

После того, как Азербайджан в марте 2017 года объявил о выходе из Инициативы прозрачности в добывающей промышленности, в стране была создана Комиссия по прозрачности в добывающей сфере.

Отчет по прозрачности в добывающей промышленности по итогам 2016 года подготовит международная аудиторская компания Moore Stephens. Аудитор проведет сверку отчетов действующих в добывающей промышленности местных и зарубежных компаний и правительства Азербайджана о поступлениях.

Впервые Азербайджан будет готовить подобный отчет вне Инициативы прозрачности в добывающей промышленности (EITI), к которой страна присоединилась в 2003 году. В целом в течение 2003-2015 годов Азербайджан подготовил 20 отчетов по EITI.

Стороны также обсудили Фонд долевого участия ЕБРР, где участвует и SOFAZ, а также работу, проводимую в сфере подготовки отчетности.

SOFAZ инвестировал 100 миллионов евро в Фонд долевого участия (Equity Participation Fund) ЕБРР, что позволяет SOFAZ напрямую участвовать в инвестиционном портфеле банка в Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии, странах Юго-Восточного Средиземноморского региона, а также в Турции, и осуществлять долгосрочные инвестиции в сферы финансов, промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры и энергетики.

Азербайджан сотрудничает с ЕБРР с 1992 года. С начала сотрудничества банк выделил на реализацию 151 проекта в Азербайджане 1,7 миллиарда долларов.

(Автор: Анвар Мамедов)