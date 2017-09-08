На рынок нефти уже влияет девальвация доллара, а не сделка с ОПЕК – глава "Роснефти"

2017-09-08 13:25 | www.trend.az | 3

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что на рынок нефти влияет уже не сделка с ОПЕК, а девальвация доллара. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Вот у меня вопрос, что сейчас больше влияет на рынок - сделка с ОПЕК или девальвация доллара? Американцы через девальвацию доллара поддерживают своих сланцевых производителей. Я считаю, что больше уже влияет не сделка с ОПЕК, а девальвация доллара", - сказал Сечин.

По его словам, перед обсуждением вопроса о продлении сделки с ОПЕК нужно серьезно проанализировать все факторы, влияющие на рынок. "Для того, чтобы обсуждать этот вопрос (необходимость продления сделки с ОПЕК о сокращении добычи), надо очень серьезно анализировать все факторы, которые будут влиять на рынок в следующем году. Это и, прежде всего, анализ бюджетов, инвестпрограмм крупнейших производителей нефти надо смотреть, уровень налогов", - сказал он.

Он также заявил ТАСС, что "Роснефть" видит положительный эффект от сделки с ОПЕК по сокращению добычи. "Конечно. Имеется", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Сечин считает, что Саудовская Аравия в случае выхода Saudi Aramco на IPO будет стимулировать ОПЕК продлить соглашение о сокращении добычи нефти. "Надо обязательно держать в поле зрения ключевые события рынка - допустим, пойдет ли Saudi Aramco на IPO (первичное публичное размещение акций) или не пойдет. Если пойдет, то они будут заинтересованы в поднятии цены [на нефть] и, видимо, тогда будут стимулировать своих партнеров по ОПЕК, чтобы продлевать [сделку]. А если не пойдет, то интереса у них, видимо, меньше к этому будет. Они люди умные и понимают, что сокращение добычи приведет к тому, что кто-то другой может занять место на рынке", - сказал он.

Как сообщал 5 сентября журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, Россия и Саудовская Аравия обсуждали возможность продления соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти после марта 2018 года. Конкретных решений пока нет, и такая мера возможна как опция, сказал тогда глава Минэнерго РФ.

Ранее WSJ сообщала, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить сделку о сокращении добычи еще на три месяца после марта 2018 года.

В июле саудовский министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех говорил, что поддержит пролонгацию соглашения. С такими же заявлениями выступали Кувейт, Венесуэла, Ирак, и Ангола.

Тем не менее, вопрос о продлении сделки пока остается открытым, сообщала недавно Организация стран - экспортеров нефти. Обсуждать его ОПЕК+ планирует на встрече в Вене в ноябре.