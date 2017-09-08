Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Arakan için çok taraflı bir diplomasi yürütüyoruz'

2017-09-08 13:52 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Kazakistan'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Arakan'da yaşanan insani dramın son bulması için çok taraflı bir diplomasi yürütüyoruz. Bu konuyla ilgili olarak 20'yi aşkın liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdim." dedi.

Erdoğan, "(Avrupa) Şu anda da kendi içlerinde birbirlerine girdiler. Yatıyorlar, kalkıyorlar AK Parti, Türkiye, Erdoğan... Tamam da bizimle ne işiniz var? Kendi içinizde seçim yapıyorsunuz, nasıl yapacaksanız yapın seçiminizi. Erdoğan'a vurmak, Türkiye'ye vurmak size oy mu kazandıracak? Bunu nereye kadar böyle götüreceksiniz?" diye konuştu.

'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik bir adım'

Zafer Çağlayan'ın adının ABD'deki iddianamede yer almasına ilişkin Erdoğan, "Bizim eski Ekonomi Bakanımıza yönelik atılan bu adımı açık söylüyorum ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik bir adım olarak değerlendiriyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atılan bu adımlar tamamen siyasidir. ABD bir defa bu konuyu -tabii bu gidişimizde orada da inşallah görüşme fırsatı buluruz- gözden geçirmesi lazım. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor." dedi.

'Herkes bir defa yerini, konumunu bilsin'

Devlet Bahçeli'nin başkan yardımcısı olacağı iddialarıyla ilgili Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunların hepsi suyu bulandırmaktan başka bir işe yaramıyor. Bunlar doğmamış çocuğa don biçiyorlar. Herkes bir defa yerini, konumunu bilsin. Biz Türkiye'de siyaset yapıyoruz. Sayın Bahçeli ile şu süreçte partimiz gayet güzel bir diyalog içinde oldu ve bundan sonraki süreçte bu diyaloğun, dayanışmanın temenni ederim ki güçlenerek devamı Türkiye'nin geleceği bakımından çok çok önem arz etmektedir."

Erdoğan, "Ana muhalefet partisinin temsilcisi SİHA'larla ilgili eleştiri yapıyor. Neymiş, sivilleri vurmuş. Nerede o siviller? SİHA'lar teröristleri vuruyor. Silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz çok daha güçlü hale gelmek suretiyle terörizmle, teröristlerle, terör örgütleriyle bu mücadelesini sürdürecektir. Bunu, CHP'nin temsilcileri vesaireleri durduramaz." dedi.

"Varlık Fonu'nu bizim yeniden bir reorganize etmemiz şart." diyen Erdoğan, "Onun da adımını inşallah Kazakistan sonrası Sayın Başbakan ile değerlendirip bu adımları da atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AA