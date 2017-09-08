Бакинский олимпийский стадион представлен в Швейцарии - ВИДЕО

2017-09-08 13:52 | www.oxu.az | 4

Представлены видеоролики и фотографии книг, подготовленных в связи с кандидатурой Бакинского олимпийского стадиона на проведение финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2018-2019.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на официальный сайт АФФА, оба видеоролика подготовлены по различным сюжетным линиям.

Отметим, что 5 сентября президент АФФА Ровнаг Абдуллаев представил в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон специальную презентацию, связанную с кандидатурой Бакинского олимпийского стадиона на проведения финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2018-2019.

На встрече присутствовали вице-президент АФФА Эльшад Насиров и генсек Эльхан Мамедов.

Решение Исполнительного комитета УЕФА касательно стадионов, где будут проведены матчи, будет обнародовано 21 сентября этого года.

Н.О.