Евросоюз готовит собственные санкции против КНДР

2017-09-08 13:55 | www.oxu.az | 3

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз введет собственные «автономные» санкции против Северной Кореи в дополнение к ожидаемым санкциям Совбеза ООН, чтобы заставить Северную Корею вступить в диалог с международным сообществом о денуклеаризации Корейского полуострова, передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Могерини отметила, что ЕС поддержит экономические ограничения, которые примет Совбез ООН в отношении КНДР, но также введет автономные меры.

«Мы также приняли решение о поддержке новых санкций СБ ООН автономными мерами ЕС», − заявила она и указала, что работа по подготовке новых санкций начнется незамедлительно.

Представитель Евросоюза подчеркнула, что давление на Пхеньян направлено «на открытие каналов для дипломатического диалога, которых сейчас нет».

Она не уточнила, какие меры давления на Пхеньян может предпринять Евросоюз, однако глава МИД Германии Зигмар Габриэль предположил, в частности, закрытие европейских портов для захода северокорейских судов, даже если они под другим флагом.

Н.О.