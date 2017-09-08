Турция и Казахстан намерены укреплять отношения - Эрдоган

2017-09-08 13:32 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Турция и Казахстан намерены еще больше укреплять двусторонние отношения, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, перед отлетом в Казахстан, сообщают в пятницу турецкие СМИ.
Эрдоган отметил, что во время визита в Казахстан он проведет ряд встреч с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
«Во время встречи с президентом Казахстана состоится обсуждение ряда важных вопросов, а также положения беженцев из Аракана», - сказал Эрдоган.
Эрдоган подчеркнул, что Турция и Казахстан являются стратегическими партнерами.
«В Анкаре также не забудут поддержку, оказанную Казахстаном во время попытки военного переворота в Турции», - сказал Эрдоган.
По словам Эрдогана, Турция и Казахстан готовы усилить совместную борьбу против терроризма.
Отметим, что Турция стала первым государством, признавшим независимость Казахстана после распада СССР.
Дипломатические отношения между Турцией и Казахстаном были установлены 2 марта 1992 года.
Напомним, что в октябре 2009 года между Турцией и Казахстаном было подписано соглашение о стратегическом партнёрстве. В мае 2012 года был создан казахстанско-турецкий совет стратегического сотрудничества.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu