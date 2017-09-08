Мария Захарова: «Недостоверные сообщения об оружейной сделке с Азербайджаном должны оцениваться как давление на союзников России»

2017-09-08 14:20 | www.apa.az | 3

Публикация в издании «The Guardian» недостоверных сообщений об оружейной сделке между Азербайджаном и Россией должна оцениваться как усиление давления на союзников России.

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она сказала, что на Россию в последнее время было оказано давление в информационной сфере: «Мне кажется, что это информационное давление, оно оказывается в нескольких направлениях. На российских журналистов оказывается давление, их выдавливают из информационного пространства. Это осуществляется различными путями. Все это, безусловно, происходит за счет «фейковых» новостей. Мы стараемся регулярно реагировать на подобные «фейковые» новости».