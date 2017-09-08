Бывший глава МИД Грузии стал кандидатом в мэры

2017-09-08 14:00 | www.oxu.az | 2

Грузинская оппозиционная партия «Единое национальное движение» выдвинула кандидатуру бывшего главы МИД Григола Вашадзе на пост мэра города Кутаиси.

Как сообщает Oxu.Az, в течение 1 месяца партия вела консультации с Г. Вашадзе.

Отметим, в Грузии выборы в местные органы управления состоятся 21 октября. На выборах граждане Грузии будут выбирать мэра Тбилиси, глав 11 городов и районов. Параллельно будут проведены выборы в консультационный орган сакребуло.

Напомним, Григол Вашадзе был министром иностранных дел Грузии в 2008-2012 годах.

Н.О.