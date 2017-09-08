Эрдоган прокомментировал возбуждение уголовного дела в США в отношении экс-министра Турции

2017-09-08 14:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Возбужденное в США уголовное дело в отношении экс-министра экономики Турции Зафера Чаглаяна, обвиняемого в поддержке проектов по развитию экономики Ирана, носит политический характер, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что решение Генеральной прокуратуры Нью-Йорка на самом деле направлено против Турции.

Президент отметил, что Турция никогда не присоединялась к санкциям против Ирана.

Отметим, что накануне Генпрокуратура Нью-Йорка возбудила уголовное дело против экс-министра экономики Турции Зафера Чаглаяна.

Генпрокуратура Нью-Йорка обвиняет Чаглаяна в попытках оказания поддержки развитию экономики Ирана, а также в создании незаконных фондов для отмывания грязных денег.

Наряду с Чаглаяном аналогичное обвинении выдвинуто против, экс-главы турецкого "Халг Банк" Сулеймана Аслана.

Отметим, что в декабре 2013 года в результате спецоперации, в Стамбуле и Анкаре, было задержано несколько десятков человек, в том числе бизнесмены и сыновья некоторых министров. Задержания проводились по обвинению в коррупции, контрабанде и реализации наркотических средств.

В рамках указанной операции были также задержаны сын экс-министр внутренних дел Муаммера Гюлера - Барыш Гюлер, сын экс-министра экономики Зафера Чаглаяна - Салих Каан Чаглаян, известный предприниматель, глава муниципалитета Фатих города Стамбул Мустафа Дамир, известный предприниматель Али Агаоглу, бизнесмен Рза Зарраб.

После скандала все министры, чьи имена были замешаны в коррупционном деле, подали в отставку.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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