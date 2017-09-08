Из-за землетрясения в Мексике почти два миллиона человек остались без света

2017-09-08 14:08 | www.trend.az | 3

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что в результате мощного землетрясения без света остались по меньшей мере 1,85 миллиона потребителей, передает РИА Новости.

"CFE (национальная энергосистема) сообщила, что землетрясения затронуло 1,85 миллиона человек", — написал президент на своей странице в Twitter. Он добавил, что электроснабжение уже было восставлено для 1,38 миллиона человек.

В ходе пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы, президент заявил, что в зонах, затронутых землетрясением, задействованы силы армии, военно-морских сил и полиции. Пенья Ньето отметил, что центральное правительство координируется с властями штатов для оценки повреждений в регионах.

Землетрясение магнитудой, по уточненным данным, 8,2 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC. Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла одного метра. В результате землетрясения погибли пять человек.