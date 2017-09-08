Захарова: Фейковые новости The Guardian – давление на наших партнеров

2017-09-08 14:13 | www.oxu.az | 2

Фейковые новости The Guardian – давление на наших партнеров

Как передает Oxu.Az, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о фейковых материалах, опубликованных в Guardian и других западных СМИ о якобы неких тайных выплатах, осуществленных Рособоронэкспортом Азербайджану.

«Произошедшее означает, что Запад оказывает давление на российских союзников. Мне кажется, это означает, что идет очень сильное информационное давление по нескольким направлениям. Это работа по направлению российских журналистов - фактическое выдавливание из информационного пространства, оно имеет различные формы реализации – неаккредитация, недопуск, угрозы закрытием, прекращение вещания, выкидывание из кабельных, спутниковых сетей и т.д. Это осуществляется за счет большого количества фейковых новостей, которые публикуются. Мы стараемся регулярно на такие вещи реагировать».

Э.А.

