Назначен представитель Туркменистана в экономическом совете СНГ

2017-09-08 14:13 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Временное исполнение должностных обязанностей представителя от Туркменистана в экономическом совете стран-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) возложено на заместителя председателя Кабинета Министров Туркменистана Гурбанназарова Оразмырата.

Соответствующее постановление подписал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Официальный Ашхабад в 2005 году, ссылаясь на статус постоянного нейтралитета Туркменистана, признанного и поддержанного ООН, принял решение о своем участии в структуре СНГ в качестве ассоциированного члена.

В 2012 году Туркменистан председательствовал в СНГ и провел в связи с этим около тридцати мероприятий.

Туркменистан на пространстве СНГ занимает второе место по запасам природного газа после России. В настоящее время поставки газа осуществляются в Иран и Китай. В соответствии с Программой развития нефтегазовой промышленности Туркменистана планируется в 2030 году довести годовую добычу природного газа до 250 миллиардов кубометров, нефти - до 110 миллионов тонн.

Для выполнения этих задач продолжится осуществление крупномасштабных работ по разведке, добыче, транспортировке, переработке нефти, природного газа, обеспечению нефтепродуктами внутреннего рынка, а также по развитию экспортных направлений поставок природного газа и нефтепродуктов.

(Автор: Гусейн Гасанов)