Азербайджан отправит помощь мусульманам рохинья

2017-09-08 14:29 | www.apa.az | 2

Правительство Азербайджана направит гуманитарную помощь мусульманам рохинья. Помощь будет оказана на основании распоряжения президента Ильхама Алиева, отданного с целью поддержки мусульман рохинья, которые страдают от продолжающегося в Мьянме в их отношении массового насилия.

Как сообщили АПА в МЧС, гуманитарный груз будет доставлен авиакомпанией SilkWay в Бангладеш, где мусульмане рохинья нашли временное пристанище. Он включает предметы первой необходимости и продовольствие.

Отметим, в результате осуществляемых под предлогом борьбы с терроризмом атак мьянмарской армии на мусульманское население в штате Аракан, среди последних есть многочисленные жертвы. Сожжены десятки деревень, десятки тысяч мусульман спасая свои жизни, покинули регион, где разворачивается гуманитарная катастрофа.