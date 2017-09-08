Метрополитен отправил своих работников в отпуск

2017-09-08 14:28 | www.oxu.az | 2

Появилась новость о том, что ЗАО «Бакинский метрополитен» отправило некоторых работников в неоплачиваемый отпуск.

Как передает Oxu.Az, глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев заявил Trend, что этот процесс связан со снижением объема работ в строительном секторе:

«Из-за снижения объема строительных работ в метро работников посменно отправляют в отпуск. Руководство структуры из-за сокращения объема работ, руководствуясь принципом гуманизма, не увольняет работников. Поэтому работников посменно отправляют в отпуск, чтобы они не оставались совсем без работы и через некоторое время снова получали зарплату».

Э.А.

