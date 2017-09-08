В Австралии открыты сразу 5 новых потрясающих видов пауков – ВИДЕО + ФОТО
2017-09-08 14:35 | www.oxu.az | 3
Во время прогулки по Национальному парку Куринг-гай Чейс в Австралии биологу и фотографу Юргену Отто удалось открыть пять новых видов пауков-павлинов
Как передает Oxu.Az
со ссылкой на «Dailymail», размер паукообразного насекомого составляет всего пять миллиметров, и оно отличается ото всех остальных пауков своей яркой окраской.
«Я наткнулся на необычного паука и сделал фотографию, потом приехал домой и уже на компьютере старался рассмотреть его. Я был в недоумении. В Интернете не было никакой информации либо картинки об этом виде», - подчеркнул Отто.
Э.Д.