Минск и Пекин планируют активизировать сотрудничество в экономике и культуре

2017-09-08 14:20 | www.trend.az | 2

Пекин заинтересован в реализации совместных проектов в экономике и культуре, сообщил заместитель председателя Высшего совета народных представителей Пекина Лю Вэй в пятницу на встрече с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем в городской ратуше, передает Белта.

Лю Вэй поблагодарил за приглашение на праздничные мероприятия и отметил, что сотрудничество между городами интенсивно развивается. Мэрия Пекина намерена содействовать установлению контактов между деловыми кругами Беларуси и Китая. "У нас есть много точек соприкосновения интересов в различных сферах. Особую важность приобретает совместная реализация концепции "Один пояс, один путь", - отметил глава делегации.

Андрей Шорец подчеркнул, что взаимоотношения двух столиц должны показывать пример другим городам. В числе уже реализованных проектов он назвал открытие гостиницы "Пекин", строительство жилого квартала "Лебяжий". "У нас много общего. Рассчитываем на дальнейшую плодотворную работу", - сказал председатель Мингорисполкома.