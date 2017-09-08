ЕС создаст общую поисковую систему по базам данных о террористах

2017-09-08 14:27 | www.trend.az | 2

Евросоюз создает общую поисковую систему по базам данных, в первую очередь биометрических, о террористах и подозреваемых в террористической деятельности, предназначенную для спецслужб и правоохранительных органов стран-членов ЕС, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

"В рамках мер борьбы с терроризмом Европейское агентство операционного управления крупномасштабными IT-системами в области свободы, безопасности и правосудия (eu-LISA) ведет разработку общей поисковой системы, которая свяжет уже действующие базы данных", — сказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет об общей системе доступа к базам данных Шенгенской информационной системы SIS, визовой информационной системы (VIS), Европейской электронной системы авторизации въезда в ЕС (ETIAS), базе отпечатков пальцев въезжающих в Шенгенскую зону просителей убежища и нарушителей границ (Eurodac), а также Европейской информационной системы уголовных досье (ECRIS).