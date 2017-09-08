АФФА выразила протест Российскому футбольному союзу

2017-09-08 14:41 | www.oxu.az | 2

Как передает Oxu.Az, начальник Департамента информации и связей с общественностью Национальной ассоциации Микаил Нариманоглу заявил Report, что официальный протест выражен в связи демонстрацией «флага» сепаратистского режима в Нагорном Карабахе на матче «Арарат» - «Рязань» VIII тура в центральной зоне российской II Лиги.

По словам М. Нариманоглу, в письме факт резко осуждается и в обращении к РФС выражается просьба принять соответствующие меры.

Отметим, что на матче с «Рязанью» фанаты армянской команды вывесили на трибуне армянский флаг и флаг самопровозглашенного государства.

Хотя согласно установленным ФИФА и УЕФА правилам во время матчей запрещается приносить на стадион флаги непризнанных республик.