Bakı ÇL və Avropa Liqasının final oyunları üçün belə təqdim olundu (VİDEO)

2017-09-08

Bakı. Trend:

Bakının UEFA Çempionlar Liqası və Avropa Liqasının final oyunlarına namizədliyi ilə bağlı videoçarxlar nümayiş olunub.

Sentyabrın 5-də AFFA rəhbərliyi İsveçrənin Nyon şəhərində, UEFA-nın mənzil-qərargahında Bakı şəhərinin Çempionlar Liqası və Avropa Liqası turnirlərinin 2019-cu ildə keçiriləcək final oyununa namizədliyi ilə bağlı prezentasiyanı təqdim edib.

Trend AFFA-ya istinadən hər iki turnirin final oyununa ev sahibliyi ilə bağlı AFFA-nın sifarişi ilə hazırlanmış təqdimat kitablarının fotolarını və videoçarxları:

