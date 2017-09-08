МИД России считает ложь Guardian относительно сделок Азербайджана с Рособооронэкспортом частью антироссийской компании

2017-09-08 14:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ МИД России считает ложь Guardian относительно сделок Азербайджана с Рособооронэкспортом частью антироссийской компании, сказала в пятницу представитель МИД РФ Мария Захарова, передает сайт ведомства.

На вопрос журналиста, не считает ли МИД Росии фейковую новость Guardian, напечатанную в газете Guardian относительно сделок Азербайджана с Рособооронэкспортом частью антироссийской компании в западных СМИ, Захарова ответила, что считает именно так.

«Да считаю. Это означает как раз то, что идет информационное давление по нескольким направлениям. Это работа по направлению российских журналистов, фактическое выдавливание их из информационного пространства имеет разные формы реализации. Безусловно это также осуществляется при помощи большого количества фейковых новостей, который публикуются регулярно. Мы стараемся отслеживать такие новости реагировать на них», - сказала Захарова.

(Автор: Эльмира Таривердиева )