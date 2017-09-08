О развитии банковского сектора Туркменистана

2017-09-08 14:37 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Банковская система Туркменистана, являясь одной из передовых составляющих финансового сектора, занимает ведущее место в экономическом росте страны, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Все местные коммерческие банки являются кредитно-финансовыми организациями.

Финансовым представителем государства по инвестиционным проектам является Государственный банк развития Туркменистана. Его основной задачей является кредитование приоритетных национальных программ и инновационных проектов. На банк возложены функции по льготному кредитованию предприятий и частных предпринимателей независимо от формы их собственности, реализующих проекты по развитию производства, модернизации, созданию новых рабочих мест.

Активное участие в финансировании масштабных социально-экономических программ, проводимых в стране, принимает Государственный банк внешне­экономической деятельности Туркменистана «Туркменвнешэкономбанк».

Важнейшей задачей этого банка является проведение активной работы по привлечению иностранного капитала и его размещение в приоритетные отрасли экономики страны.

Деятельность АКБ «Сенагат» направлена поддержку частных товаропроизводителей Туркменистана.

Государственный коммерческий банк «Туркменбаши» основное внимание в своей деятельности уделяет вопросам финансирования проектов в таких отраслях, как промышленность, транспорт, связь, торговля.

(Автор: Гусейн Гасанов)