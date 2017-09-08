Завтра в Азербайджане ожидается до 36 грудусов тепла

2017-09-08 14:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, северо-западный ветер сменится умеренным юго-восточным, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью 19-22, днем - 27-30, в Баку ночью - 20-22, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана в субботу также будет преимущественно без осадков, утром местами возможен туман, днем ожидается порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 31-36, в горах ночью - 9-14, днем - 21-26 градусов тепла.

(Текст: Талех Агавердиев)