Штаб: Операция по тушению лесных пожаров в Габале завершена

2017-09-08 15:25 | www.apa.az | 4

Завершилась операция по тушению лесных пожаров, которые начались 28 августа в лесной зоне, прилегающей к селам Солгуджа, Абрых и Дандых Габалинского района.

Как сообщили АПА в Оперативном штабе по тушению лесных пожаров в Габалинском районе, огонь ликвидирован 7 сентября около 17:00.

В результате проведенных за последние дни экстренных и оперативных мер, предотвращено распространение пожара на населенные пункты и хозяйственные площади, среди населения пострадавших нет .

Отметим, в локализации пожаров были задействованы живая сила и техника МЧС, МЭПР и ИВ Габалинского района.