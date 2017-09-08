14-летний школьник обогнал по IQ Эйнштейна и Хокинга

2017-09-08 15:20 | www.oxu.az | 2

Школьника, которому всего 14 лет, признали гением после того, как он сдал тест на IQ и набрал рекордные 162 балла, что выше, чем у Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Daily Mail.

Ртвик Пател стал членом организации с самыми высокими коэффициентами интеллекта "Менса" после достижения наивысшей возможной оценки, поставив тем самым мировой рекорд.

Мальчик признаётся, что не ожидал туда попасть, а получение максимального результата стало для него чем-то невероятным.

Уровень IQ среднестатистического взрослого колеблется в пределах 100 баллов, а у Эйнштейна и Хокинга, как предполагается, достигал он 160 баллов, но официально этот тест они не проходили. Ртвик заинтересовался организацией "Менса" после того, как посмотрел телешоу Child Genius ("Ребёнок-гений").

В прошлом году он уже сумел добиться небывалых успехов в учёбе и был включён в список 50 лучших учеников своей возрастной группы по математике на национальном уровне. Кроме точных наук он изучает латынь, греческий, французский и немецкий языки, играет на флейте и саксофоне, а также имеет второй дан по каратэ. Разумеется, он мечтает об учебе в Кембридже или Оксфорде.

Н.О.