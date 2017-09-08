Интересы Европы и США в отношении иранской ядерной сделки все больше расходятся

2017-09-08 14:58 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Европу беспокоит тот факт, что Вашингтон создает все больше препятствий, мешающих реализации ядерной сделки с Ираном. Накануне истечения срока, предоставленного сенату США для того, чтобы доказать несоблюдение Ираном условий сделки, Европа оказалась серьезно озабочена действиями США, которые могут привести к кризису в отношениях с Ираном и подвергнуть риску ядерную сделку.

После прихода к власти новой администрации, президент США Дональд Трамп не раз заявлял о том, что Тегеран нарушает соглашение. При этом, ни другие участники сделки, ни главный надзирающий за выполнением сделки орган – МАГАТЭ, не имеют претензий к Тегерану. Сам Иран также пытается не переходить в открытую конфронтацию с США, заявляя, что не нарушит сделку первым и, подчеркивая, что США не могут единолично ее аннулировать.

Накануне немецкое издание Deutsche Welle опубликовало высказывания посла США при ООН Ники Хейли, которая, как заметило издание, специально дала неоднозначную оценку иранской ядерной сделке. Выступая с речью в Американском институте предпринимательства, если Дональд Трамп решится действовать, у него будет твердая почва под ногами.

При этом, она выразила уверенность, что пришло время пересмотреть соглашение Запада с Ираном.

Заявления Хейли противоречат информации, предоставленной Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). На прошлой неделе оно подтвердило, что Иран придерживается условий сделки, и что Тегеран не превышал оговоренные в сделке уровни обогащения урана.

При этом Европа, как важный участник ядерной сделки, не заинтересована в каких-либо кризисных ситуациях вокруг иранской ядерной сделки, заключение которой стоило столь больших усилий. Расторжение ядерного соглашения может иметь непредсказуемые последствия, в частности способствует появлению ядерного оружия, в таком неспокойном регионе как Ближний Восток. Если Иран возобновит свою ядерную программу, это может подтолкнуть другие государства региона к реализации собственных программ ядерного вооружения.

(Автор: Эльмира Таривердиева)