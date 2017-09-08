Лесные пожары в Габале полностью потушены

2017-09-08 15:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Лесные пожары в Габалинском районе Азербайджана полностью потушены, сообщил Trend в пятницу официальный представитель МЧС Огтай Байрамов.

По словам Байрамова, благодаря усилиям сотрудников МЧС и министерства экологии и природных ресурсов пожар, возникший в лесной зоне близ сел Солгуджа, Абрых и Дандых лесничества Бум Габалинского предприятия охраны и воспроизводства лесов, сегодня днем удалось полностью ликвидировать.

Отметим, что в тушении пожара принимали участие 630 человек личного состава МЧС, 250 сотрудников министерства экологии и природных ресурсов, 30 сотрудников полиции и две бригады скорой помощи. Лесные пожары в Габале полностью потушены.

(Текст: Талех Агавердиев)