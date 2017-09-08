Объем валютных резервов Центрального банка вырос

2017-09-08 15:30 | www.apa.az | 2

Обнародован объем официальных валютных резервов, находящихся в распоряжении Центрального банка Азербайджана.

Как сообщили АПА-Экономикс в ЦБА, объем официальных валютных резервов, находящихся в распоряжении ЦБА, на 1 сентября 2017 года составил 5 млрд. 101,2 млн. долларов, что на 21,67% или 908,7 млн. долларов больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период и на 28,35% или 1 млрд. 126,8 млн. долларов больше по сравнению с началом года. В августе объем официальных валютных резервов ЦБА вырос на 68,1 млн. долларов или 1,35%.