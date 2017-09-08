Огтай Асадов: Минская группа должна делать более решительные шаги

2017-09-08 15:32 | www.oxu.az | 2

О.Асадов принял в пятницу в Баку делегацию во главе с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на İnterfax.

«Председатель парламента отметил, что визит К.Муттонен положительно повлияет на взаимоотношения (Азербайджана и ПА ОБСЕ – ИФ). О.Асадов подчеркнул важность расширения связей с авторитетными международными организациями, в том числе с ПА ОБСЕ.

Он также проинформировал К.Муттонен о текущем состоянии и перспективах переговорного процесса по мирному урегулированию карабахского конфликта.

О.Асадов с сожалением отметил, что несмотря на продолжающиеся переговоры в рамках Минской группы (МГ) ОБСЕ, конфликт все еще не нашел своего решения.

«Переговорный процесс не может длиться бесконечно и занимающаяся урегулированием конфликта Минская группа должна предпринять решительные шаги», - подчеркнул спикер.

Он отметил, что в ходе обсуждений по Азербайджану в международных организациях порой прибегают к двойным стандартам, а именующие себя защитниками прав человека демонстрируют равнодушие к судьбам более 1 млн. азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. Кроме того, О.Асадов также назвал неправильным подходом ставить знак равенства между оккупантом и подвергнувшимся оккупации.

Н.О.

