Мощное землетрясение в Мексике: Есть погибшие - ВИДЕО + ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-09-08 15:34 | www.oxu.az | 2

Общее число жертв мощного землетрясения в Мексике достигло 15 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Foro, об этом заявил президент страны Энрике Пенью Ньето.

Как передает телеканал, десять человек из них погибли в мексиканском штате Оахака.

11:56

В результате землетрясения в Мексике погибли 5 человек.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail, двое погибших это дети.



Ожидается увеличение числа погибших.

Разрушения были зафиксированы в Мехико и других районах страны.

11:27

По меньшей мере два человека стали жертвами землетрясения магнитудой 8.2 у южного побережья Мексики.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Dailymail».

09:43

Землетрясение магнитудой 8.1 произошло у берегов Мексики, передает CNBC со ссылкой на Геологическую службу США. Очаг залегал на глубине 72 км.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Life.

По словам специалистов, сохраняется угроза цунами. В опасности могут оказаться жители Никарагуа, Эквадора, Панамы, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Сальвадора и Коста-Рики.

Н.О.