Мощное землетрясение в Мексике: Есть погибшие - ВИДЕО + ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-09-08 15:34 | www.oxu.az | 2
Общее число жертв мощного землетрясения в Мексике достигло 15 человек.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Foro, об этом заявил президент страны Энрике Пенью Ньето.
Как передает телеканал, десять человек из них погибли в мексиканском штате Оахака.
11:56
В результате землетрясения в Мексике погибли 5 человек.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail, двое погибших это дети.
Ожидается увеличение числа погибших.
Разрушения были зафиксированы в Мехико и других районах страны.
11:27
По меньшей мере два человека стали жертвами землетрясения магнитудой 8.2 у южного побережья Мексики.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Dailymail».
09:43
Землетрясение магнитудой 8.1 произошло у берегов Мексики, передает CNBC со ссылкой на Геологическую службу США. Очаг залегал на глубине 72 км.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Life.
По словам специалистов, сохраняется угроза цунами. В опасности могут оказаться жители Никарагуа, Эквадора, Панамы, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Сальвадора и Коста-Рики.
Н.О.